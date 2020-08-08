Высказывание Пригожина о жизни на 50 тысяч рублей вызвало гнев в сети

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее выказывание гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что зарплаты в 50 тысяч рублей вполне хватит для комфортной жизни. По мнению Пригожина, достойно прожить на такую сумму невозможно, а для себя он определил планку дохода в полтора-два миллиона рублей. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Пригожин уточнил, что потолок в два миллиона рублей связан отчасти с его профессиональной деятельностью. Все-таки ему необходимо делать постоянные вложения в творчество артистов.

«Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужно не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — отметил Пригожин.

Также продюсер отметил, что зарабатывая условные 50 тысяч рублей, не получится «полететь в Испанию» или купить дом. Помимо этого, он заметил, что содержит не только себя и свою супругу певицу Валерию, а еще шестерых детей.

Однако пользователи социальных сетей не оценили аппетиты продюсера, несмотря на его аргументы. В ходе дискуссий и обсуждений они пришли к выводу, что основная деятельность не приносит никому пользы, и единственно верный вариант — лишить Пригожина доходов.

«Не ходите на их концерты, вы за свои деньги делаете их богатыми»

«Прикольно, что он называет свою деятельность работой. По сути убрать его, и никто не заметит потерю»

Россияне стали также делиться данными о своих доходах. Как пишет «Экономика сегодня», многие из пользователей получают в месяц гораздо меньше, чем 50 тысяч рублей.

Известный продюсер пока никак не прокомментировал общественный резонанс, вызванный его заявлением. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее предложение Ольги Бузовой легализовать однополые браки: он уверен, что за этим стоит лишь популизм.