Борис Грачевский впервые показал лицо полугодовалого сына

Создатель знаменитого «Ералаша» ровно полгода назад стал отцом в четвертый раз. В честь этого события 71-летний Борис Грачевский опубликовал на своей странице в Instagram фото сына Филиппа и нежно поблагодарил супругу за счастье отцовства. Впервые подписчики увидели лицо малыша, которое раньше родители тщательно скрывали. На фотоколлаже Грачевский разместил себя с сыном и жену Екатерину Белоцерковскую.

«Ура! Нашему сыночку ФИЛИППУ пол-года (6 месяцев). Дорогая Катюша, спасибо за это чудо!» — подписал фото Грачевский.

Instagram @boris_grachevsky_

В свою очередь молодая мама тоже поделилась с поклонниками серией снимков ребенка. Для сравнения с отцом, она соединила детские фото Грачевского и Филиппа. Подписчики отметили, что у мальчика «фирменная Грачевская улыбка».

«Знакомьтесь! Грачевский Филипп Борисович!!!» — написала Белоцерковская.

Instagram @belotserkovskaia_official

Счастливый папа Борис Юрьевич с радостью делился новостями о новорожденном сыне, хвастался, что парень появился на свет крепким и здоровым, с весом в 3,8 килограмма и ростом в 56 сантиметров. Однако раньше на снимках из роддома и после выписки лицо младенца было суеверно закрыто смайликом. Теперь фанаты оценили, насколько милым и улыбчивым растет Филипп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резких высказываниях Грачевского относительно детского телевидения, а также публиковал список российских знаменитостей, ставших родителями после 60 лет. Также 5-tv.ru составил ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте более 25 лет, как, например, у Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха.