Умерла актриса, сыгравшая «золотую девушку» в фильме о Бонде

|
Василий Заика
86

Исполнительница роли массажистки «агента 007» скончалась в возрасте 76 лет.

Умерла актриса, сыгравшая «золотую девушку» в фильме о Бонде

Фото: Кадр из фильма "Голдфингер", 1964, реж. – Гай Хэмилтон

Актриса Маргарет Нолан, сыгравшая «золотую девушку» в фильме о Джеймсе Бонде «Голдфингер», скончалась на 76-м году жизни, сообщает Mirror. Сын знаменитости Оскар Дикс в беседе с журналистами издания констатировал, что его матери не стало еще 5 октября. О причинах смерти женщины ничего не известно.

Маргарет Нолан появилась на свет в 1943 году в Лондоне. На заре своей карьеры она работала фотомоделью. Позднее актриса сыграла в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых «Великий инквизитор», «Вечер трудного дня» с участием знаменитых The Beatles и других.

Настоящую известность ей принесла роль массажистки «агента 007» в третьем фильме из цикла «бондианы». Образ модели широко использовался для рекламы картины. На заглавных титрах девушка танцевала в золотом бикини и полностью раскрашивалась в аналогичный цвет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналиста и телеведущего Павла Лобкова увезли на «скорой».

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Последние новости

12:37
СК проводит проверку после публикации с пожеланиями смерти российскому журналисту
12:17
Решетова показала сына Тимати на следующий день после рождения — милое видео
12:07
Мужчина жестоко убил сожительницу и грудного ребенка в Краснодарском крае
12:04
Муцениеце и Меньшова разрыдались, вспоминая расставания с мужьями
11:47
Умерла актриса, сыгравшая «золотую девушку» в фильме о Бонде
11:39
Жилье мое: какие субсидии предложили ввести для малоимущих граждан

Сейчас читают

Как понять, что он разлюбил: ТОП-3 главных признака умирающих отношений
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок