Умерла актриса, сыгравшая «золотую девушку» в фильме о Бонде

Актриса Маргарет Нолан, сыгравшая «золотую девушку» в фильме о Джеймсе Бонде «Голдфингер», скончалась на 76-м году жизни, сообщает Mirror. Сын знаменитости Оскар Дикс в беседе с журналистами издания констатировал, что его матери не стало еще 5 октября. О причинах смерти женщины ничего не известно.

Маргарет Нолан появилась на свет в 1943 году в Лондоне. На заре своей карьеры она работала фотомоделью. Позднее актриса сыграла в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых «Великий инквизитор», «Вечер трудного дня» с участием знаменитых The Beatles и других.

Настоящую известность ей принесла роль массажистки «агента 007» в третьем фильме из цикла «бондианы». Образ модели широко использовался для рекламы картины. На заглавных титрах девушка танцевала в золотом бикини и полностью раскрашивалась в аналогичный цвет.

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