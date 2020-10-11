Актер Иван Краско рассказал в интервью KP.RU, что получил положительный тест на COVID-19. Артист, которому идет 91-й год, находится в группе риска по возрасту, но сообщает, что на данный момент чувствует себя хорошо. Он предполагает, что был инфицирован в первых числах октября, когда играл в спектакле в театре Комиссаржевской, так как вскоре почувствовал недомогание и 6 октября уже получил результат — коронавирус.

Иван Иванович долгое время не верил в серьезность ситуации с COVID-19, но когда почувствовал типичные симптомы, понял, что это не шутки. Кроме того, вместе с Краско коронавирус подтвердился еще у нескольких коллег. После этого артиста посещали врачи и предлагали госпитализацию, но он решил, что справится с вирусом дома и вскоре вернется к работе.

«Успел вот сыграть Сократа своего любимого. Но, по-моему, перерасходовал свой ресурс, энергию. Ведь полгода из-за вируса ни черта не делали мы, господи, боже мой! Думал, что разучусь играть, но нет — все вроде бы было в норме. Но перерасход все же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака!» — добавил Краско.

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