«Бросил курить»: инфицированный COVID-19 Иван Краско рассказал о самочувствии

Народный артист Иван Краско в интервью 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя после известий об инфицировании COVID-19. По словам артиста, только второй тест, проведенный в театре, оказался положительным.

«Сказали сначала, что все в порядке, а потом пришел домой — ничего не охота. Полежал, Наталья моя (жена актера — Прим.ред.) стала чаем поить. Потом из театра позвонили, сказали, что подтвердилось мое причастие к этой холере», — говорит актер.

Иван Иванович добавил, что несмотря на рекомендации врачей, предпочел проходить лечение дома. Он категорически отказался ехать в больницу, лишь бы не расставаться с семьей. Теперь понимает, что нежная забота и внимание, которым окружают домашние, помогают поправляться быстрее.

«Отношение ко мне такое нежное дома, такое внимательное, что я от этого поправляюсь быстрее», — рассказал артист.

Краско заявил, что чувствует себя неплохо и даже сделал полезный вывод из сложившейся ситуации.

«Я покуривал прежде, теперь мне не хочется совсем. И благие мысли приходят, зачем мне это нужно. Я очень рад этому обстоятельству. Рубеж хороший. До 90 курил, а потом взял и бросил», — отметил актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Краско поверил в COVID-19 только когда испытал типичные симптомы.