«Бросил курить»: инфицированный COVID-19 Иван Краско рассказал о самочувствии

|
Оксана Тарасова
Эксклюзив 16

6 октября Иван Иванович и несколько его коллег по театру получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан; 5-tv.ru

Народный артист Иван Краско в интервью 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя после известий об инфицировании COVID-19. По словам артиста, только второй тест, проведенный в театре, оказался положительным.

«Сказали сначала, что все в порядке, а потом пришел домой — ничего не охота. Полежал, Наталья моя (жена актера — Прим.ред.) стала чаем поить. Потом из театра позвонили, сказали, что подтвердилось мое причастие к этой холере», — говорит актер.

Иван Иванович добавил, что несмотря на рекомендации врачей, предпочел проходить лечение дома. Он категорически отказался ехать в больницу, лишь бы не расставаться с семьей. Теперь понимает, что нежная забота и внимание, которым окружают домашние, помогают поправляться быстрее.

«Отношение ко мне такое нежное дома, такое внимательное, что я от этого поправляюсь быстрее», — рассказал артист.

Краско заявил, что чувствует себя неплохо и даже сделал полезный вывод из сложившейся ситуации.

«Я покуривал прежде, теперь мне не хочется совсем. И благие мысли приходят, зачем мне это нужно. Я очень рад этому обстоятельству. Рубеж хороший. До 90 курил, а потом взял и бросил», — отметил актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Краско поверил в COVID-19 только когда испытал типичные симптомы.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:41
«Бросил курить»: инфицированный COVID-19 Иван Краско рассказал о самочувствии
13:28
Народная артистка РФ Ляля Боброва обратилась за медицинской помощью
13:18
«Мир накроет хворь»: пророчество Ванги начинает сбываться?
13:04
Подозреваемого в развращении школьниц архангельского чиновника отправили под домашний арест
12:57
За сутки от COVID-19 в России вылечились 4240 человек
12:53
Собянин рассказал, как пройти через пандемию без жестких ограничений

Сейчас читают

Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок