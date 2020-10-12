Опубликовано видео нападения на Саакашвили в Афинах

В Греции разыскивают неизвестного, который напал на Михаила Саакашвили. Все произошло в Афинах, куда глава украинского исполкома реформ приехал на встречу с грузинскими эмигрантами. Сообщается, что по дороге в кинотеатр, где и должна была пройти встреча, политика окружили несколько женщин, а затем на него набросился молодой человек в капюшоне. Мужчина нанес Саакашвили несколько ударов по голове и скрылся.

Сообщается, что экс-президент Грузии серьезно не пострадал и позже выступил перед собравшимся. Не забыв при этом поблагодарить за теплый прием.