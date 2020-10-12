5-tv.ru публикует жуткие кадры гибели мужчины, которого «зажевали» ворота паркинга в московском жилом комплексе «Сердце столицы». Трагедия произошла утром 10 сентября в доме на Шелепихинской набережной и попала в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как рабочий стоит на стремянке и, по всей видимости, производит манипуляции с механизмом. В определенный момент водитель подъехавшего автомобиля, предположительно, нажал на кнопку брелока, чтобы заехать внутрь. Ворота стали подниматься и «наматываться» на приемный вал, увлекая за собой мужчину.

Автолюбитель пришел в ужас от увиденного и начал метаться, призывая на помощь. Через несколько секунд к нему подбежали охранники, которые вызвали скорую помощь. Пострадавший в результате полученных травм скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту случившегося Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку. В результате были выявлены нарушения в области охраны труда и техники безопасности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места гибели гонщицы в аварии на ралли в Португалии.