Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала 5-tv.ru о решении суда вернуть квартиру в Москве Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса переписала жилье на своего супруга Бари Алибасова, который, в свою очередь, оформил его владельцем своего помощника Сергея Моцаря. После выхода из психиатрической клиники продюсер подал на развод. В процессе спорным объектом имущества стала столичная квартира. В итоге широко освещаемого в СМИ процесса Троицкий суд Москвы постановил вернуть апартаменты Федосеевой-Шукшиной.

Адвокат Лидии Николаевны отметила, что всегда рассчитывает на победу, но сделки такого рода в России оспорить крайне сложно. Для этого нужны неопровержимые доказательства.

«Однако, система права у нас не прецедентная, и, с учетом, как я полагаю, множества высказываний Алибасова и Моцаря, сделанных им публично, суд абсолютно достоверно установил, что, подписывая данный документ — договор дарения квартиры — Лидия Николаевна пребывала в состоянии заблуждения в отношении природы сделки, и это явилось основанием для того, чтобы признать данную сделку недействительной и вернуть квартиру народной артистке», — заявила Вербицкая-Линник.

Адвокат считает, что свою роль в деле сыграли и завышенные ожидания со стороны Алибасова и Моцаря, которые были излишне уверены в победе.

«Напомню, дело обсуждалось и освещалось очень широко, и всегда Алибасов и Моцарь говорили о том, что эта квартира Лидии Николаевне принадлежит, она может ей пользоваться, она будет пользоваться ей, как они говорили, до конца своих дней. Однако в процессе адвокаты Алибасова и Моцаря изменили позицию и в судебном заседании сказали, что никаких прав у нее нет, она должна покинуть квартиру. Вот с такими противоречиями в процессе надлежит быть очень аккуратными. Это, видимо, одна из причин, по которой суд посчитал обстоятельства, на которые мы ссылаемся, доказанными», — считает юрист.

Вербицкая-Линник, комментируя слухи о примирении супругов выразила надежду, что квартира не станет вновь предметом конфликта. Она предположила, что обострил ситуацию с жильем именно Моцарь, заявивший, что этот вопрос будет решать исключительно в суде. Лидия Николаевна пыталась урегулировать вопрос самостоятельно, но ее планам не суждено было сбыться из-за настойчивости Моцаря.

«В дальнейшем мы будем наблюдать, согласится ли с этим решением Бари Каримович, согласится ли с этим решением Моцарь, или, что вероятнее, они будут обжаловать в дальнейшем принятый судебный акт на стадии суда апелляционной и кассационной инстанций», — заключила адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о многочисленных ссорах, сопровождавших судебный процесс.