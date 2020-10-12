K-pop: секрет мировой популярности корейских групп и почему их любят в России

Явление Халлю (Корейской волны) поражает воображение. Всего за несколько лет локальная популярность музыкальных коллективов переросла в мировую славу. Сложные для российского и западного уха имена знают наизусть все больше людей, их клипы мелькают на телевидении, лица артистов появляются на обложках журналов. Как им это удалось?

Корейская культура в России

Интерес к К-рор-культуре в России огромен. В Москву регулярно привозят корейских артистов, те очень интересуются фанатами из нашей страны. А корейские праздники собирают не только членов местных корейских общин, но и так называемых кей-поперов.

11 октября в Петербурге прошло празднование Дня независимости Кореи. Обычно освобождение корейского народа от власти Японии отмечают 15 августа, но в этом году из-за пандемии было решено перенести мероприятие и совместить с другим важным осенним праздником урожая — это Чхусок.

Также организаторы напомнили о 30-летии установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей. Мероприятие прошло при поддержке Генерального консульства Страны утренней свежести, чтобы у жителей Северной столицы была возможность узнать о культуре, истории и современной жизни страны, рассказал Дмитрий Ким, директор Корейской национальной культурной автономии (КНКА).

«Мы даем возможность окунуться в корейскую культуру и ощутить себя немножечко в путешествии, не выезжая за пределы Санк-Петербурга. И мы гордимся тем, что являемся частью такого многогранного и многонационального города», — подчеркивает Дмитрий Ким.

На празднике гостям предлагали принять участие в мастер-классах по k-pop, отведать корейскую еду, примерить национальные костюмы и попробовать себя в роли айдолов. Специально для этого прошли танцевальные уроки, где показывали движения, характерные для корейских артистов.

С чего все началось

Жанр К-рор зародился в Южной Корее в начале 90-х. Сначала это было явление исключительно для подростков и молодежи, а взрослым оставалось только поражаться. Уже тогда за главными звездами ходили толпы поклонниц, карауливших их у домов и прогуливавших учебу ради концертов любимчиков.

Именно тогда их стали звать айдолами — от английского idol, «божество». Именно так к ним относятся в Корее и других странах Азии. От артистов ждут безупречности не только на сцене, но и в жизни. Поэтому в контрактах со многими исполнителями прописан запрет на любовные отношения с девушками. Нередки случаи, когда продажи билетов и товаров с группой сильно падали, когда выяснялось, что у любимчика девочек-подростков роман.

Именно тогда все и понеслось. К началу 2000-х популярность корейских групп стала выходить за пределы Кореи. Они ставили себе целью покорить Oricon — японский чарт, считавшийся самым престижным в Азии. Им стало это удаваться с легкостью. А потом они вышли и на международный уровень.

Началось все с небольших концертов за границей для фанатов — в США и Европе. В 2012 году Пак Чжэ Сан — он же PSY — выпустил вирусный хит Gangnam Style. Считается, что именно он привлек интерес к культуре К-рор, хотя задумывался он, как пародия на мир корейских айдолов.

www.globallookpress / Wang Peng

А теперь они собирают там стадионы и занимают первые места в музыкальных рейтингах. Группе BTS удалось установить мировой рекорд на платформе TikTok — всего за три с половиной часа с момента регистрации их аккаунта они набрали там миллион подписчиков, а еще через десять — уже два миллиона.

Легко ли стать айдолом?

Быть звездой в Корее непросто. От звезд ждут совершенства, особенно если не могут найти его в собственной жизни. Мечтающие о сцене становятся учениками при крупных лейблах в возрасте 12-14 лет, несколько лет проводят за бесконечными репетициями, танцами, совершенствованием. Многие ради этого бросают учебу.

Средний возраст дебюта артистов в Корее — 16-24 года. Бывают и исключения, но реже, ведь в Корее существует обязательная армейская служба, и 28 лет — крайний срок, чтобы уйти в армию. Так что молодым певцам нужно успеть завоевать фанатскую базу до этого момента. Тем, кому это не удается, после службы часто бывает путь на сцену заказан.

Кроме того, существуют жесткие стандарты красоты. Подписывая контракт, артисты часто соглашаются на соблюдение строгой диеты, соответствие определенному образу, пластические операции. Есть звезды, внешность которых изменилась с момента их учебы в школе до неузнаваемости.

Девушкам также приходится нелегко — они должны быть стройными, нежными, воздушными. Пластика лица, изнуряющие диеты и запрет на отношения с мужчинами не так страшны, как возрастной ценз.

Официально от них не требуется успеть к 28 годам завоевать всю Корею, но женщины за 30, особенно в составе девчачьих групп, уже не пользуются успехом у аудитории, и от них просто избавляются. А то, что в Корее официальный возраст считается по-другому, еще больше усложняет жизнь. По традиции, новорожденные считаются уже годовалыми, и с каждым новым годом им прибавляется сразу год. Так что родившийся в декабре малыш в январе считается двухлетним.

www.globallookpress.com / TPG

И все равно многие идут на это, ведь стать звездой в Корее непросто. Слишком велика конкуренция. Считается, что из тысячи учеников выходит не более 40-50 музыкантов, причем не все из них могут удержать популярность.

Цена успеха

Даже добившиеся славы айдолы не защищены от провала. Сила любви поклонников в Корее так же велика, как и сила их ненависти, если они чувствуют, что их предали. Явление «антифанатов» очень развито в стране, они активно занимаются буллингом. Причем не только друг друга, но и бывших любимчиков.

В прошлом году всех потрясла смерть певицы Солли. Она была найдена мертвой у себя дома — самоубийство. Считается, что она поступила так из-за бесконечных придирок в свой адрес. Вскоре покончила с собой и другая певица — Гу Хара, которую также травили в сети.

В чем секрет популярности кей-попа?

Вероятно, заслуга тут во многом лежит на открытости корейской поп-индустрии к современным технологиям. Айдолы изначально активно осваивали корейские и международные соцсети, заводили личные блоги, общались с поклонниками.

Кроме того, нельзя забывать и о фансервисе — когда звезды делают то, что нравится их фанатам. Кроме того, цифровые технологии позволяли привлекать поклонников не только из Кореи, но и из других стран. Так и случилось — в начале 2000-х о К-рор знали немногие интернет-гики, а сейчас нет подростка, который не слышал бы про корейских айдолов, даже если не слушает такую музыку.

www.globallookpress.com / Efren Landaos

Кей-поп поддерживается и со стороны государства. По статистике, в 2017 году каждый 13-й иностранец приезжал в Южную Корею из-за группы BTS. Корейские айдолы — лица туристических программ, они помогают знакомиться с культурой страны и ее современной жизнью через свои клипы, сериалы и фильмы.

Российский «к-поп»

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев не смог пройти мимо популярности феномена кей-попа. Он решил создать собственную группу INKI из пяти казахстанских айдолов. Он подбирал их по канонам корейского шоу-бизнеса, опираясь на опыт своих зарубежных коллег. И если многим кей-поперам показалось, что это плагиат, то в Южной Корее новость встретили позитивно и высоко оценили полученный результат.

Instagram @the.inki

Фадеев также решил дать всем участникам группы никнеймы — как делают в некоторых корейских бойсбендах. Они получили имена Эра, Айзен, Аю, Эйм и Эш, чтобы их было проще запомнить и в России, и на Западе. Всех их перевезли жить в Москву.

Дебютный клип INKI вышел в декабре 2019 года, став первым для перезапущенного Фадеевым лейбла MALFA. Представители компании тогда сообщили, что решили проверить жизнестойкость айдол-проекта на территории РФ.

Недавно Фадеев объявил, что отпускает группу в свободное плавание, отказавшись от ее продюсирования. Но коллектив уже набрал популярность и продолжил свою работу.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Максима Фадеева на номинацию Агутина на «Грэмми».