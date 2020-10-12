Нонна Гришаева попросила о помощи для лечения сына талантливого музыканта

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 204

Мальчик родился с пороком сердца и уже перенес две сложнейшие операции.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя, заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева обратилась к подписчикам своего Instagram-аккаунта с просьбой о помощи. Актриса открыла сбор средств на дорогостоящее лечение сына талантливого музыканта.

В беседе с 5-tv.ru Нонна Гришаева рассказала, что горе произошло в семье лучшего ученика дирижера Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра. Знаменитость отметила, что долгие годы работает с худруком этого оркестра Андреем Балиным, и информация в публикации соответствует действительности.

Instagram @grishaevanonna

Сын ученика Балина в первый же день своей жизни попал в реанимацию. Врачи сообщили, что у ребенка тяжелый порок сердца — отсутствует правый желудочек. Мальчик уже перенес два сложнейших хирургических вмешательства, сейчас ему требуется завершающая «операция Фонтена».

Под фотографией мальчика в своем микроблоге актриса рассказала, что ребенку необходим высокочастотный аппарат вентиляции легких и попросила помочь с его покупкой. Кроме того, Нонна Гришаева подчеркнула, что после лечения сына музыканта, аппарат останется в кардиологическом отделении больницы, с его помощью врачи смогут спасти жизни многих других детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Навка показала изнурительные балетные занятия дочери.

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