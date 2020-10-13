Кражи средств со счетов россиян в 2020 году выросли вдвое

С января по август 2020 года количество краж средств с банковских счетов россиян выросли вдвое и оставили суммарно 107, 2 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия», проанализировав данные Генеральной прокуратуры.

За восемь месяцев текущего года подобные инциденты стали в два раза чаще фиксироваться в 35 субъектах страны.

Центробанк в свою очередь заявил, что в четыре раза выросло и количество случаев телефонного мошенничества. Особенно активизировались хакерские группировки, которые пытаются выкрасть деньги уже не с остатка по счету, а берут под прицел депозиты граждан.

В ЦБ также подчеркнули, что новых схем мошенничества не зафиксировано. Мошенники лишь добавили в свой «репертуар» уловки, связанные с темой COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть переведенные мошенникам деньги.