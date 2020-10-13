Кражи средств со счетов россиян в 2020 году выросли вдвое

|
Татьяна Меркер
35

В четыре раза увеличилось и число телефонных атак со стороны мошенников.

Кражи средств со счетов россиян в 2020 году выросли вдвое

Фото: Depositphotos / vova130555@gmail.com

С января по август 2020 года количество краж средств с банковских счетов россиян выросли вдвое и оставили суммарно 107, 2 тысяч рублей. Об этом сообщили «Известия», проанализировав данные Генеральной прокуратуры.

За восемь месяцев текущего года подобные инциденты стали в два раза чаще фиксироваться в 35 субъектах страны.

Центробанк в свою очередь заявил, что в четыре раза выросло и количество случаев телефонного мошенничества. Особенно активизировались хакерские группировки, которые пытаются выкрасть деньги уже не с остатка по счету, а берут под прицел депозиты граждан.

В ЦБ также подчеркнули, что новых схем мошенничества не зафиксировано. Мошенники лишь добавили в свой «репертуар» уловки, связанные с темой COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть переведенные мошенникам деньги.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.02
-0.01 91.00
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
2:32
Кражи средств со счетов россиян в 2020 году выросли вдвое
1:44
«Мне не дают говорить»: расчленитель Соколов два часа пытался доказать суду, что он не сумасшедший
1:10
День памяти Михаила Соломенного. Что можно и категорически нельзя делать 13 октября
0:58
Полицейские в поиске расстрелявшего людей в Нижегородской области проверяют машины
0:44
«Отличный ракурс»: Анна Михалкова научила фанатов делать «антивозрастные» селфи

Сейчас читают

Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
«Гантель со следами крови»: появились доказательства убийства Легкоступовой
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок