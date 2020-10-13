Детские сады Махачкалы закрыты после массового отравления детей

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Помощь медиков потребовалась 75 малышам. В причинах ЧП разбираются следователи и прокуратура.

Фото, видео: РИА Новости / Варвара Гертье; 5-tv.ru

В Махачкале закрыли все детские сады, чтобы выяснить причины массового отравления детей. В дошкольных учреждениях была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

Помощь медиков потребовалась 75 малышам. Около 50-ти из них сейчас находятся в больницах. В течение трех дней на всех пищеблоках будут проводить генеральную уборку. Та же процедура ждет и столовые начальной школы.

В отношении компании, которая поставляла продукты в образовательные учреждения, проводится административное расследование. В причинах ЧП разбираются следователи и прокуратура.

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