Детские сады Махачкалы закрыты после массового отравления детей

В Махачкале закрыли все детские сады, чтобы выяснить причины массового отравления детей. В дошкольных учреждениях была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

Помощь медиков потребовалась 75 малышам. Около 50-ти из них сейчас находятся в больницах. В течение трех дней на всех пищеблоках будут проводить генеральную уборку. Та же процедура ждет и столовые начальной школы.

В отношении компании, которая поставляла продукты в образовательные учреждения, проводится административное расследование. В причинах ЧП разбираются следователи и прокуратура.