ТОП-5 стран, где россияне хотят отметить Новый год

Большинство россиян хотели бы встретить Новый год на родине, в Таиланде или Чехии. К такому выводу пришли статистики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в котором приняли участия 2,5 тысячи человек, пишет RT.

Россия вошла в ТОП-5 рейтинга сервиса — 12% опрошенных предпочитают остаться дома на новогодние праздники. Таиланд набрал 8,8% голосов. Отметить начало 2021 года в Чехии пожелали 7% респондентов. В пятерку также вошли Италия и США, получившие 6% и 7% голосов соответственно.

Менее популярными оказались Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция, но желающие отправиться в путешествие в эти страны все же есть. Конечно, возможность выбрать место для праздника в данный момент ограничивают закрытые в связи с пандемией коронавируса границы некоторых государств, что также могло повлиять на результаты опроса. Сегодня из России можно улететь в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею, также открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией, Египтом, ОАЭ, Танзанией, Швейцарией, Мальдивами.

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