Израненный мужчина спрыгнул в погреб в попытке спастись от нижегородского стрелка

Соседка бабушки нижегородского стрелка Данила Монахова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что учинивший кровавую бойню парень хорошо ориентируется на местности в районе поселка Большеорловское. По словам Юлии, которая хорошо знакома с семьей злоумышленника, гладкоствольное охотничье ружье ему подарил отец на день рождения. Молодой человек, как и положено, оформил все необходимые документы на оружие.

Женщина вспоминает, что встретила Данила Монахова, когда он выбегал из подъезда. Оказавшись на улице, парень открыл беспорядочную стрельбу.

«Мы стали выходить, выворачивать из-за угла, он выбежал из подъезда в этот момент и начал стрелять. Я сначала не увидела, что он кого-то убил. Я схватила детей, мы стояли около подъезда. Он оббежал дом, начал стрелять и побежал в ту сторону. Тогда мы схватили детей и побежали домой. Он бегал, пробежал в ту сторону, где восьмой дом, начал стрелять еще раз», — сказала Юлия.

Местная жительница отметила, что 18-летний парень прострелил ноги ее родственнику. Мужчина чудом спасся, успев быстро скрыться в погребе.

«Он успел спрыгнуть в погреб, подумал, что ноги сломал. Потом сказали, что перебило картечью», — заключила женщина.

ЧП произошло в поселке Большеорловский Нижегородской области днем 12 октября. 18-летний парень поссорился со своей бабушкой, после чего выстрелил в нее из охотничьего ружья, на которое имел официальное разрешение. На этом молодой человек не успокоился и, выбежав на улицу, произвел еще несколько выстрелов. В результате инцидента погибли три человека, еще трое, в том числе бабушка юноши, получили тяжелые ранения, за их жизнь сейчас борются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расстрелявшего людей в Нижегородской области нашли мертвым в лесу.