Расстрелявшего людей в Нижегородской области нашли мертвым в лесу

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Марина Неруцких
Эксклюзив 1 213

18-летнего Данила Монахова искали рядом с Большеорловским поселком, где молодой человек сначала стрелял в свою бабушку, а потом в людей на остановке.

Фото, видео: Depositphotos / DmitryPoch; 5-tv.ru

Данила Монахова, расстрелявшего жителей поселка в Нижегородской области, обнаружили мертвым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК. По информации источника 5-tv.ru, молодого человека, подозреваемого в трагическом инциденте, нашли в лесу. По предварительной информации, он покончил с собой.

ЧП произошло в поселке Большеорловский Нижегородской области накануне днем. 18-летний парень поссорился со своей бабушкой, после чего выстрелил в нее из охотничьего ружья, на которое имел официальное разрешение. На этом молодой человек не успокоился и выбежав на улицу произвел еще несколько выстрелов. В результате инцидента погибли три человека, еще трое, в том числе бабушка юноши, получили тяжелые ранения, за их жизнь сейчас борются врачи.

В связи с обнаружением молодого человека, в поселке снимается оцепление, выставленное правоохранителями сразу после ЧП.

Ранее5-tv.ru рассказывал, что полицейские в поиске расстрелявшего людей в Нижегородской области проверяют машины.

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