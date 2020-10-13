Минская милиция ответила светошумовыми патронами на агрессию протестующих

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Василий Заика
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Белорусские правоохранители были вынуждены применить спецсредства в отношении участников несанкционированных акций.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Reuters

Минская милиция ответила светошумовыми патронами на агрессию протестующих. Стражи порядка были вынуждены применить спецсредства, в том числе слезоточивый газ, в отношении участников несанкционированных акций в республиканской столице, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

«Сотрудники милиции применили светошумовые патроны из пистолета „Оса“ и слезоточивый газ только после того, как в них со стороны протестующих полетели бутылки и палки», — сказал представитель ведомства.

В Белоруссии уже два месяца идут массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД Белоруссии допустило применение боевого оружия для разгона протестов.

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