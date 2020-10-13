Роспотребнадзор нашел коронавирус в магазинах, транспорте и больницах

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Василий Заика
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Положительные пробы на COVID-19 были выявлены в образцах смывов с поверхностей.

Роспотребнадзор нашел коронавирус в магазинах, транспорте и больницах

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сотрудники Роспотребнадзора нашли коронавирус в магазинах, транспорте и больницах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ряд положительных проб на COVID-19 был выявлен в результате анализов смывов с поверхностей. При этом, в продуктах питания новый внеклеточный агент не обнаружен.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», — цитирует РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

В ходе исследований специалисты подвергли тщательному анализу свыше 100 тысяч смывов. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число инфицированных коронавирусом в мире превысило 37,4 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне массово скупают страховки от COVID-19.

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