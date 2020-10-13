Первые кадры с места обрушения крыши университета в Австралии

Число пострадавших в результате обрушения стеклянной крыши здания строящегося в городе Перте на юго-западе Австралии увеличилось до двух человек. Одни человек погиб. Передает 9news.

Известно, что здание принадлежит будущей Школе дизайна и искусственной среды. Его стоимость оценивается в 110 миллионов долларов. Контракт на его строительство был заключен в апреле прошлого года.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, стеклянная крыша кампуса университета рухнула во время монтажа, завалив рабочих. Предварительно, пострадавшим около двадцати лет. Они госпитализированы с множественными травмами. Полиция полагает, что это был несчастный случай. Предположения о намеренности чьих-либо действий исключены.