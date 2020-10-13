Апгрейд для Су-34: новые возможности российского бомбардировщика
В ближайшем будущем эти сверхзвуковые истребители смогут поражать цели не только на земле и воде.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 усовершенствуют ракетами «воздух-воздух» для самообороны. Такая «смена профессии» позволит самолету эффективно вести воздушный бой с другими летательными аппаратами, пишут «Известия».
Сейчас у истребителя есть ракеты для поражения морских и наземных целей. Нововведения не предполагают возможности противовоздушной обороны для Су-34, но помогут усилить защиту самолетов в случае нападения врага.
«Су-34 вполне маневренный, может выполнять весь пилотаж и даже вести воздушный бой», — рассказал генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Недавно стало известно, что Су-34 при попадании в стратосферу становится инертным. На недавних испытаниях в Челябинской области истребитель доказал это, когда отрабатывал атаку на условного противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что сверхзвуковой истребитель Су-34 признали лучшим в мире военные из Китая.
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