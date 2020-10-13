«Останется одинокой»: Лука Сафронов ответил Самбурской на оскорбление пожарных

Сын известного российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин едко прокомментировал заявление Настасьи Самбурской относительно мужчин с зарплатой в 50 тысяч рублей. Пожарных и следователей с таким доходом актриса назвала «принцами верхом на козе». Лука считает, что такой подход к построению отношений сделает девушку несчастной и одинокой. Он отметил: не так важно, сколько зарабатывает человек, куда важнее, насколько благороден его труд.

«Во- первых 50 тысяч рублей. Ну, хорошо хоть назвала цифру. Сегодня есть множество сайтов, запрещенных Роскомнадзором, на которых огромное количество девушек зарабатывают и 10, и 20, и 50, и даже некоторые 100 тысяч рублей в день, в ночь, не важно. Но я гарантирую вам, что ни один из моих знакомых офицеров, пожарных, следователей или людей, которые получают 40-50 тысяч рублей, не захотел бы долговременных долгосрочных отношений с такими девушками. И, наверное, клеймить себя самой это как минимум очень смелый поступок», — съязвил пианист.

Лука вспомнил высказывания Анастасии Ивлеевой относительно размера полового органа его избранника и поставил заявление Самбурской с этим в один ряд. Конечно, хорошо знать, чего хочешь, считает сын художника, но нельзя такие неприглядные требования транслировать на большую аудиторию.

«Это тот случай, когда лучше промолчать, за умного сойдешь. Когда тобой очарованы как актером, как музыкантом, как творческой единицей, нельзя показывать свою темную сторону, своих демонов в шкафу. Лучше быть несколько самоцензурированным что ли, немножко внести светлое и доброе, даже если ты не такой», — добавил он.

Влияние известных личностей на массы, подчеркнул Лука, очень велико. Поэтому плохие поступки и сомнительные ценности звезд как бы «заражают» их поклонников.

«Когда девушка говорит: „Бабки, бабки, бабки“, все остальные девочки тоже начинают говорить: „Бабки, бабки, бабки“. Бытие определяет сознание. У Насти, к сожалению, бытие не очень простое и, наверно, мы будем надеяться, что она не будет себя ограничивать и зажимать в разные вот эти рамки размеров полового органа, размеров кошелька, потому что в результате она останется несчастной, она останется одинокой, это очень плохо». — сказал Сафронов.

Главное, считает Лука, не ждать «готового» мужа, с кучей денег и других преимуществ, а попробовать разглядеть его в том, кто рядом. Как говорится, выходить замуж за лейтенанта, чтобы потом стать генеральской женой.

«Не нужно себе никогда строить замки. Возможно, твой сказочный принц, он за углом, он сейчас заправляет себе машину. Настоящая любовь может прийти внезапно и негаданно, и быть очень долгой и светлой. Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он… Можно вырастить сегодня из простого мужчины генерала, который будет богаче, умнее и, наверно, более высокого положения, чем ты, если ты хочешь это сделать… Но ограничивать себя сразу и ждать принца на белом коне — конец печальный», — заключил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отнеслась общественность к резкой оценке российских мужчин от Настасьи Самбурской. По этому поводу высказались и представители шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что девушку просто никогда не любили, а депутат Виталий Милонов напомнил, что бывает с такими как Самбурская, когда их молодость уходит.