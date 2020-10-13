Ученый связал гибель морских животных на Камчатке с природными явлениями

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Василий Заика
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По словам морского биолога Александра Семенова, большое количество водорослей, выделяющих токсины, вписывается в естественную картину «красных приливов».

Фото, видео: ТАСС / Анна Стрельченко; 5-tv.ru

Морской биолог, специалист по беспозвоночным животным, начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ имени Ломоносова Александр Семенов в интервью 5-tv.ru связал массовую гибель морских обитателей на Камчатке с природными явлениями.

В ходе брифинга ученый отметил, что в Тихом океане существует так называемое «курильское течение» (холодное течение на северо-западе акватории — Прим.ред.), которое, как ему и положено, подхватывает все планктоны-организмы. Они не в силах противостоять движению водных масс.

«И, если их волнами или ветром, допустим, забьет в какую-то бухту по дороге, и они там накопятся, то там вполне может произойти точно такой же замор в течение нескольких дней или недель, что приведет к массовой гибели животных в придонном слое. Или же это будет вариант, когда большое количество водорослей выделяют токсины, которые являются опасными для позвоночных животных», — сказал Александр Семенов.

Морской биолог подчеркнул, что указанные процессы вписываются в естественную картину так называемых «красных приливов» (название частного случая цветения воды — Прим.ред.) и влияния микроскопических водорослей на донных обитателей в части кислородного голодания.

«Часть видов микроскопических водорослей может влиять на человека, на позвоночных. И в принципе цветение водорослей даже нетоксичных на донную фауну при кислородном голодании», — заключил ученый.

Загрязнение вод Тихого океана было обнаружено на пляжах Камчатки местными серферами в конце сентября. Они пожаловались, что после купания у них слезились и опухали глаза, а на коже появилось раздражение. Тогда забор проб воды показал превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два. Пострадала от загрязнения и местная фауна — морские звезды, ежи, осьминоги стали выбрасываться на сушу в попытках спастись из отравленной воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали микроводоросли причиной массовой гибели животных на Камчатке.

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