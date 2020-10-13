Видео: здание РУВД в Минске закидали «коктейлями Молотова»
В результате действий злоумышленников загорелся служебный автобус.
Фото, видео: Depositphotos / Ivankmit; МВД Республики Беларусь
Неизвестные бросили в здание милиции в Минске три бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщили представители МВД Белоруссии.
Все случилось около пяти утра 13 октября. Момент нападения на здание Советского РУВД столицы Белоруссии попал на камеры видеонаблюдения. В результате действий злоумышленников загорелся служебный автобус.
«Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным», — написала в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что участникам протестов в Минске милиция ответила светошумовыми патронами.
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