Видео: здание РУВД в Минске закидали «коктейлями Молотова»

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Анастасия Шадская
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В результате действий злоумышленников загорелся служебный автобус.

Фото, видео: Depositphotos / Ivankmit; МВД Республики Беларусь

Неизвестные бросили в здание милиции в Минске три бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщили представители МВД Белоруссии.

Все случилось около пяти утра 13 октября. Момент нападения на здание Советского РУВД столицы Белоруссии попал на камеры видеонаблюдения. В результате действий злоумышленников загорелся служебный автобус.

«Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным», — написала в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что участникам протестов в Минске милиция ответила светошумовыми патронами.

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