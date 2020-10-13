Подольская ответила на слухи о рождении ребенка от Преснякова

Наталья Подольская опровергла слухи о том, что она якобы уже стала мамой во второй раз. В Instagram ее мужа, Владимира Преснякова, ранее появилось фото, которое навело поклонников на такие мысли.

«Пока это не произошло. Пока еще рановато», — сказала певица в беседе с 5-tv.ru.

Instagram @presnyakovvladimir

Ранее ее супруг поделился фото жены с их общим сыном, Артемием. Подпись к посту заинтриговала фанатов — «13.13.13». Многие пришли к выводу, что в семье знаменитостей случилось пополнение. О беременности Подольской уже известно некоторое время, артистка даже жаловалась, что стремительно набирает вес.

Ранее 5-tv.ru писал, как Наталья Подольская показала свою беременность «без купюр».