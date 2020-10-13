Как определить проблемы со здоровьем у грудничка: совет невролога

Невролог Екатерина Юрьева рассказала о «сигналах тревоги» для родителей детей до года. Специалист указала, какое поведение малыша говорит о том, что он развивается неправильно и почему нужно при этом срочно обращаться к врачу.

«Например, если его развитие не соответствует возрасту: он не держит голову с трех-четырех месяцев, не пополз с восьми до десяти месяцев, не разговаривает, не агукает, не реагирует на звук или на свет. Это те самые причины, по которым обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы исключить заболевания, связанные с психомоторным развитием, или физическим развитием», — предупреждает врач.

Юрьева отмечает, что зачастую родителям грудного ребенка трудно понять, что он плохо слышит, так как малыш пока не может выразить свои чувства жестами или словами. Можно попробовать самостоятельно отследить реакцию на звуки, или обратиться за помощью к специалисту.

«Вы должны знать, что если ребенок не слышит, то он, соответственно, не сможет развивать свою речь, и в какой-то момент он не заговорит. Чтобы такого не было, нужно обязательно каждые полгода в течение первых двух лет пройти всех специалистов. Тогда вы можете быть уверенными, что с вашим ребенком все в порядке», — пояснила Екатерина.

Сегодня поликлиники предлагают ежемесячный плановый осмотр у педиатра и расписание осмотров у узких специалистов в соответствии с возрастом в первый год жизни. Часто родители пренебрегают этим и думают, что хорошее самочувствие и спокойный сон говорят о полном здоровье чада. Чтобы не упустить серьезный недуг, не стоит отказываться от медицинских осмотров.

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