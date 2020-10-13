«Ему показали 360 градусов жизни»: эксклюзивное интервью вдовы Караченцова

Весь спектр красок жизни смог увидеть народный артист РСФСР Николай Караченцов. В этом любимец публики признался своей жене, Людмиле Поргиной, когда болезнь уже почти победила его. Ни боль, ни страдания из-за инвалидности не тяготили его, вспоминает Людмила Андреевна в беседе с 5-tv.ru. Он прощался с этим миром, полный благодарности.

«Когда Коля стал инвалидом, и уже умирал — а умирали мы в онкологической больнице. Опухоль стала разлагаться, и мы понимали, что идем к финалу. И я задала ему такой вопрос: „Ты очень сильно страдаешь все эти годы, что ты инвалид?“. А он говорит: „Нет. Я благодарен господу, что он мне показал не 180 градусов жизни, а 360. Я знал славу, деньги, почет. Меня носили на руках, мне целовали руки после спектакля! А теперь я пострадаю — я увидел, как живут люди“. Увидел — что такое кровь, что такое стать инвалидом, лишиться свободы передвижения. Не дай Бог, у тебя нет никого родственников! Тогда ты просто пропал! И он был благодарен господу Богу. Говорит: „Я вдруг такой стал счастливый“» — поделилась заслуженная артистка РФ.

Чете актеров повезло — вокруг них были неравнодушные люди. Причем, как друзья и коллеги, так и совершенно незнакомые. Им постоянно предлагали помощь — в перелетах за границу на лечение, в любых делах. И сегодня, вспоминая это, Людмила Андреевна заключает — наш мир, при всей его многогранности, все-таки держится на любви.

«Сколько людей нам помогало! И люди протягивали руки, сами звонили. Сами! Саша Колягин, Никита Михалков… Он звонил и говорил: „Чем помочь, Люда? Красавица моя!“. Я говорю — не надо. А он: „Нет, надо!“ И вот так все люди. И тогда ты понимаешь, что мир — в любви и в доброте. Это правильно. Самое главное в жизни — это любовь», — заключила Поргина.

Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года после продолжительной болезни. На момент смерти ему было 73 года. В 2005 году он попал в автомобильную аварию, после которой медленно и тяжело восстанавливался. Вернуться к полноценной жизни ему так и не удалось. Всю заботу о нем на себя взяла его супруга, Людмила Поргина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем супруга Караченцова водила его на ток-шоу в последние годы жизни.