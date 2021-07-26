Отстоять свое здоровье: о каких заболеваниях говорят холодные ноги?

Валентин Черников
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Невролог Ирина Ляскина, дала советы по «тренировке» сосудов и нормализации кровообращения.

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Холодные ноги — симптом проявления как сосудистых, так и неврологических заболеваний, говорят врачи. Если такой недуг не связан с конкретными обстоятельствами, например, купанием в воде низкой температуры или пребываем на морозе, следует пройти медицинское обследование, напоминает врач-невролог группы клиник «Диадент» Ирина Ляскина.

«Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно (нарушение питания тканей конечностей — Прим.ред), полинейропатия (поражение периферических нервов — Прим.ред.) различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек», — предупредила специалист.

Если дойти до больницы не получается, развитие болезни можно предупредить. Для этого врач рекомендует в первую очередь следить за питанием: включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, применять поливитаминные комплексы в холодные периоды года.

«Очень важно подбирать правильную одежду и обувь. Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном», — посоветовала Ляскина.

Ранее 5-tv.ru писал, как определить проблемы со здоровьем у грудничка. Невролог Екатерина Юрьева рассказала, какие сигналы могут свидетельствовать о задержках в развитии ребенка до года.

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