Светлана Тихановская предъявила ультиматум Александру Лукашенко
Бывший кандидат в президенты Белоруссии дала властям страны 13 дней на выполнение ее условий.
Фото: ТАСС / Zuma
Экс-конкурент действующего белорусского президента на последних выборах Светлана Тихановская озвучила Александру Лукашенко свои требования. Текст ультиматума она опубликовала на своей странице в Telegram.
Происходящее в Белоруссии она назвала «государственным террором». А прошедшее с президентских выборов время охарактеризовала, как политический кризис и беззаконие. В связи с этим она выставила три условия для властей страны: отставка Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных.
На выполнение этих требований она дала президенту Александру Лукашенко 13 дней — до 25 октября. В случае отказа она пригрозила последствиями для всей страны.
«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум, — написала она. — Вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
Недавно Тихановская назвала себя «символом свободы», а не президентом Белоруссии.
В Белоруссии уже два месяца идут массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что главы МИД Евросоюза согласовали санкции против Александра Лукашенко.
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