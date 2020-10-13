Светлана Тихановская предъявила ультиматум Александру Лукашенко

Экс-конкурент действующего белорусского президента на последних выборах Светлана Тихановская озвучила Александру Лукашенко свои требования. Текст ультиматума она опубликовала на своей странице в Telegram.

Происходящее в Белоруссии она назвала «государственным террором». А прошедшее с президентских выборов время охарактеризовала, как политический кризис и беззаконие. В связи с этим она выставила три условия для властей страны: отставка Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных.

На выполнение этих требований она дала президенту Александру Лукашенко 13 дней — до 25 октября. В случае отказа она пригрозила последствиями для всей страны.

«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум, — написала она. — Вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Недавно Тихановская назвала себя «символом свободы», а не президентом Белоруссии.

В Белоруссии уже два месяца идут массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что главы МИД Евросоюза согласовали санкции против Александра Лукашенко.