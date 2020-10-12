Главы МИД Евросоюза согласовали санкции против Александра Лукашенко

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Светлана Шевченко
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Толчком для принятия радикального решения стала инаугурация белорусского президента.

Главы МИД Евросоюза согласовали санкции против Александра Лукашенко

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Главы министерств иностранных дел (МИД) 27 стран Евросоюза заявили о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Европе.

По его словам, толчком для принятия столь радикального решения стала инаугурация белорусского лидера. В Европе также отметили, что выборы были не свободными по их мнению, а также несправедливыми.

 

Ранее санкции против Лукашенко были введены Великобританией и Канадой. Также в список вошли его старший сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, а также ряд других лиц, причастных по мнению руководства этих стран к нарушениям прав человека в республике.

Ранее стало известно, что США также ввели санкции против восьми официальных лиц Белоруссии. Кроме того, ограничительные меры против руководства республики и лично ее лидера Александра Лукашенко приняли Канада и Великобритания. Президент России Владимир Путин, как писал 5-tv.ru, заявил о беспрецедентном давлении на Минск со стороны стран Запада.

Политическая обстановка в Белоруссии накалилась до предела в начале августа. В республике с 9 августа идут массовые протесты против итогов выборов президента страны. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с результатом в 80% голосов избирателей. Большая часть стран Запада не признала итоги выборов в Белоруссии.

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