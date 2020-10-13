Путин поручил перевести государственные услуги в онлайн к 2023 году

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых госуслуг. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить к 1 января 2023 г. перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — говорится в сообщении.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года. В него также вошли пункты, касающиеся субсидирования внутренних туристических поездок, централизации информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ, маркировки питьевой воды, упрощения внесудебной процедуры банкротства и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин оценил идею о полном переводе школ на дистанционное обучение.