Собчак отреагировала на сообщения, что у нее диагностирован коронавирус

Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что у нее якобы обнаружен коронавирус. Ранее об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил информированный источник, пожелавший остаться неназванным. Телеведущую позабавила новость, о чем она написала в своем Telegtam-канале «Кровавая барыня».

«О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к „сенсациям“ что я беременна?» — предложила Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд российского шоу-бизнеса больше всего пострадал от коронавируса.