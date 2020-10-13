Собчак отреагировала на сообщения, что у нее диагностирован коронавирус
Знаменитость не подтвердила и не опровергла информацию напрямую.
Фото: ТАСС / Вова Жабриков
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что у нее якобы обнаружен коронавирус. Ранее об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил информированный источник, пожелавший остаться неназванным. Телеведущую позабавила новость, о чем она написала в своем Telegtam-канале «Кровавая барыня».
«О, чую дефицит новостей на канале. Может, все-таки вернемся к „сенсациям“ что я беременна?» — предложила Собчак.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд российского шоу-бизнеса больше всего пострадал от коронавируса.
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