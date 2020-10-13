Королева призналась, что сама пригласила в дом «любовницу» Тарзана

Актриса Анастасия Шульженко, получившая скандальную славу «любовницы» мужа Наташи Королевой Сергея «Тарзана» Глушко, была приглашена в дом самой супругой стриптизера. Об этом исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала в интервью «7Дней».

По ее словам, девушка предлагала свои услуги в качестве суррогатной матери. Чета поразмыслила об этом и пригласила девушку в дом.

«Эта тема у нас не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Сергей с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться. В его телефоне она так и записана: „Настя суррогат“» — рассказала Королева.

Когда встреча, наконец, состоялась, Шульженко пришла в дом к паре не одна. По мнению певицы, ее замысел был в том, чтобы развести супругов на деньги. Для этого гостьи опоили Тарзана чем-то и соблазнили. Случившееся она не считает изменой.

«В какой-то день они договорились о встрече в нашей московской квартире. Вы где-нибудь видели, чтобы телка приходила потрахаться с подружкой? А эта пришла. Подруга, мягко говоря, не Моника Беллуччи. Целью был не секс, а компромат и монетизация всей истории. Это и произошло», — объяснила Королева.

Скандал в семье певицы и стриптизера случился более месяца назад. Наташа Королева заявила о пропаже из ее дома украшений на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. В краже она заподозрила двух дам, которые были накануне в гостях у звездной четы в отсутствие певицы. Затем одна из них, малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, заявила, что у нее была сексуальная связь с мужем артистки, Сергеем «Тарзаном» Глушко. Тот покаялся перед супругой публично в Instagram, но позже удалил видео с признанием.

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