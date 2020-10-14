Известный сексолог предрекает Тарзану половое бессилие

Сергею Глушко, известному под сценическим псевдонимом Тарзан, грозит половое бессилие, считает известный сексолог, психолог и TV-эксперт Елена Перелыгина. По ее словам, артисту стоит задуматься о возрасте и изменить свое поведение с женщинами, иначе его похождения закончатся печально.

«Понимаете, такое количество женского внимания не каждый мужчина может переварить. Все это сказывается не лучшим образом на потенции. Когда у мужчины огромное количество женщин, с годами вырабатывается пресыщенность. Проще говоря: ни на одну женщину нет прежней реакции», — пояснила Перелыгина в интервью интернет-порталу Собеседник.ru.

Кроме того, напоминает сексолог, Тарзан уже мужчина взрослый, ему 50 лет, гормоны в этом возрасте вырабатываются не так активно, как в молодости, количество тестостерона снижается. Да и пресыщенность в данном случае работает против него. Так что Перелыгина настоятельно рекомендует Тарзану до конца своих дней смотреть только на жену — Наташу Королеву, которая поступила как мудрая женщина, простив измену.

«Наташа подавлена и раздавлена. Мне кажется, она даже постарела. Любой женщине трудно выдержать такое испытание. Но глядя на нее, я верю, что она справится. Они будут жить вместе», — считает Елена Перелыгина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по словам Наташи Королевой, она сама пригласила в дом актрису Анастасию Шульженко, называющую себя любовницей Тарзана. Певица заявила, что девушка предлагала свои услуги в качестве суррогатной матери.