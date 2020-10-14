В Госдуме предложили увеличить возрастной ценз для стрелков

После массового расстрела прохожих 18-летним Данилом Монаховым в Нижегородской области в Госдуму поступило предложение пересмотреть возрастной ценз для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия. Как рассказал «Известиям» член комитета по безопасности Анатолий Выборный, депутаты намерены обсудить повышение возрастного ограничения до 21 года.

Трагический инцидент в результате которого погибли три человека, произошел 12 октября в поселке Большеорловское Нижегородской области. 18-летний Данил Монахов сначала выстрелил из охотничьего ружья в собственную бабушку, потом выбежал на улицу и начал стрелять по людям на автобусной остановке. От руки злоумышленника погибли три человека, еще трое были ранены. Две женщины, в том числе бабушка стрелка находятся в тяжелом состоянии, мужчина стабилен.

Известно, что оружие, из которого стрелял Монахов принадлежит ему лично. У 18-летнего парня имелись все официальные документы. По распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина была проверена законность выдачи молодому человеку соответствующей лицензии. Уже известно, что Данил Монахов находился под наблюдением врача из-за депрессии, а разрешение на оружие получил без медосмотра.

В ходе следствия также удалось установить, что в феврале 2019 года учителями школы, в которой учился нижегородский стрелок, на странице в социальной сети Монахова была найдена запись негативного содержания. Педагоги сообщили о своей находке в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области.

По одной из версий, Данил Монахов намеревался учинить кровавую расправу в стенах своего интерната. Однако, когда молодой человек приехал в поселок, чтобы забрать охотничье ружье, внуку помешала бабушка, не отпустившая его с оружием обратно в Нижний Новгород. Родственники поссорились и тогда Данил Монахов выстрелил в бабушку, после чего выбежал на улицу и «отыгрался» на прохожих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал хронику происшествия и основные версии расстрела под Нижним Новгородом.