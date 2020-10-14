Евгений Стычкин и Ольга Сутулова принимают поздравления с рождением ребенка

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Светлана Александрова
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О счастливом событии сообщил в соцсетях 46-летний отец пятерых детей.

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya; Instagram @stychkin

В актерской семье Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина родился первенец. Несколько часов назад на это событие намекнул на своей странице в Instagram сам 46-летний отец. Он опубликовал видео, на котором, лежа на больничной койке, цитирует фрагмент «Письма в Россию» Владимира Набокова.

«Послушай, милый друг, я абсолютно счастлив… Блуждая по улицам, по площадям, рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, я с гордостью несу в себе свое невообразимое счастье. Прокатят века, школьники будут скучать над историей наших потрясений. Все пройдет, все пройдет, милый друг, но счастье мое, счастье останется», — произносит монолог Стычкин.

Instagram @stychkin

Свой пост он сопроводил хештегами: #лелямойгерой, #пустьктоможетсделаетлучше, #авраамродилисаака и #сынзаотцаответчик. Коллеги и поклонники без объяснений поняли, что заставило сиять лицо артиста, и наперебой начали поздравлять родителей, причем с рождением сына, хотя пол ребенка пара не озвучивала.

«Ну какой же счастливый, Жек — светишься! Поздравляем вас, ️ многогранный отец», — написал в комментариях актер Евгений Пронин, известный по роли Вячеслава Фетисова в сериале «Слава».

«О! И вы! Какие молодцы! Поздравляй Олю, поздравляй себя! Женя, а не снять ли нам сериал «Пожилой папа»? — предложил Леонид Барац, который на днях стал папой в третий раз.

«Ура! Сердечно поздравляем с рождением принца! Здоровья и долголетия!»

«Поздравляем вас. От счастья светитесь!» — пишут пользователи.

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова поженились в 2012 году. Хотя их роман начался шестью годами ранее, актер не сразу ушел из прежней семьи, в которой у него родилось трое детей: два сына, которым сейчас уже 18 и 19 лет, и дочь — ей 16. Кроме того, у Евгения есть еще 25-летняя дочь. А у 40-летней звезды сериала «Служанки» это первый ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у одного из основателей комического театра «Квартет И» Леонида Бараца родился сын Марк. Мальчик появился на свет в магическую дату 10.10.2020. Вес и рост младенца тоже заставляют задуматься: 4040 граммов и 55 сантиметров.

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