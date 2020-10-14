Три, шесть или десять: сколько дней россияне хотят отдыхать на Новый год?
В опросе портала Superjob приняли участие 1,6 тысячи человек.
Фото: www.globallookpress / Konstantin Kokoshkin
Россияне ответили на вопрос, какова идеальная продолжительность новогодних праздников. Опрос устроил портал по поиску работы Superjob, опросив около 1,6 тыс. человек, пишет RT.
Около трети всех респондентов — 31% — назвали оптимальным для новогоднего отдыха десять выходных. Следующим по популярности стал вариант с одним-тремя выходными, за который проголосовали 18% опрошенных. Замкнула тройку лидеров опроса опция в шесть дней отдыха, за нее отдали голоса 14% опрошенных.
При этом есть те, кто готов отдыхать от недели (9% ответов) до 14 дней (6% респондентов). Еще 6% вообще не хотят новогодних каникул и готовы продолжать работать в обычном режиме. А 10% опрошенных заметили, что им все равно, сколько дней займут выходные в январе.
В 2021 году каникулы в честь Нового года и Рождества продлятся с 1 по 10 января. Также обсуждалась возможность отдохнуть и 31 декабря, но это сочли нецелесообразным. Многие опасаются, что в период новогодних каникул Россию ждет повторная самоизоляция из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.
Доктор Мясников оценил вероятность жесткого карантина в России осенью и зимой, как маловероятную. Как пишет «Экономика сегодня», он пристыдил паникеров. По его мнению, они боятся не самого коронавируса, а вынужденного сидения дома.
Ранее 5-tv.ru выкладывал ТОП-5 стран, где россияне хотят отметить Новый год.
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