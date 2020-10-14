Три, шесть или десять: сколько дней россияне хотят отдыхать на Новый год?

Россияне ответили на вопрос, какова идеальная продолжительность новогодних праздников. Опрос устроил портал по поиску работы Superjob, опросив около 1,6 тыс. человек, пишет RT.

Около трети всех респондентов — 31% — назвали оптимальным для новогоднего отдыха десять выходных. Следующим по популярности стал вариант с одним-тремя выходными, за который проголосовали 18% опрошенных. Замкнула тройку лидеров опроса опция в шесть дней отдыха, за нее отдали голоса 14% опрошенных.

При этом есть те, кто готов отдыхать от недели (9% ответов) до 14 дней (6% респондентов). Еще 6% вообще не хотят новогодних каникул и готовы продолжать работать в обычном режиме. А 10% опрошенных заметили, что им все равно, сколько дней займут выходные в январе.

В 2021 году каникулы в честь Нового года и Рождества продлятся с 1 по 10 января. Также обсуждалась возможность отдохнуть и 31 декабря, но это сочли нецелесообразным. Многие опасаются, что в период новогодних каникул Россию ждет повторная самоизоляция из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Доктор Мясников оценил вероятность жесткого карантина в России осенью и зимой, как маловероятную. Как пишет «Экономика сегодня», он пристыдил паникеров. По его мнению, они боятся не самого коронавируса, а вынужденного сидения дома.

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