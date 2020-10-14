У бывшего мужа Ларисы Долиной может быть другая семья

Экс-супруг певицы Ларисы Долиной Илья Спицын мог обзавестись новой женой и ребенком. Такие слухи ходят в сети, но официального подтверждения этому нет. Более того, о расставании артистки с басистом известно только со слов актера Стаса Садальского, пишет сайт KP.RU.

Долина ушла к Спицыну в 1998 году от своего второго мужа Виктора Митязова. Тогда исполнительница сильно похудела и похорошела. Говорили, что это заслуга ее нового возлюбленного — 29-летний Спицын был младше артистки на 13 лет.

В 2018 году Долина стала стремительно набирать вес. У фанатов сразу появились подозрения в проблемах личного характера у своей любимицы. Сама Долина всегда это отрицала, утверждала, что перестала соблюдать строгие диеты, что и отразилось на ее фигуре. Теперь появляется все больше сторонников идеи, что она лукавила, пока Спицын устраивал свою жизнь с другой женщиной.

В 2020 году Долиной исполнилось 65 лет. Она вновь похудела и похорошела, пишет сайт Teleprogramma.pro. Быть может, она оправилась после развода или встретила нового избранника.

Ранее 5-tv.ru показывал архивные фото дочери Ларисы Долиной с певицей Юлией Началовой. В детстве те были очень близки, а Долина считала покойную Началову членом семьи. Позже она стала крестной матерью ее единственной дочки Веры.