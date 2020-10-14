«Что она такого совершила?» — Соседов заступился за Поргину из-за ее пенсии

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Василий Заика
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Музыкальный критик уверен, что вдове Николая Караченцова не стоит обращать внимание на критику в свой адрес.

«Что она такого совершила?» — Соседов заступился за Поргину из-за ее пенсии

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Один из «акул пера» Сергей Соседов в беседе с изданием «Собеседник.ru» заступился за вдову народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмилу Поргину на фоне споров о размере ее пенсии. Музыкальный критик и журналист предположил, что размер выплаты заслуженной артистке может составлять порядка 50 тысяч рублей.

«Она получает прибавку за то, что является заслуженной артисткой. Она это звание заслужила своим трудом. Раньше их не присваивали просто так. Звание нужно было заработать выслугой лет. Поргина играла в театре. Так какие могут быть к ней вопросы?» — недоумевает Сергей Соседов.

Утонченный критик уверен, что Людмила Поргина не должна брать во внимание критические высказывания в свой адрес. Сергей Соседов призвал пользователей сети и разного рода хейтеров оставить женщину в покое.

«Зачем ее критиковать? Что она такого совершила? Полный мрак! Это глупо абсолютно, Люда на пенсии уже давно. Что развели в этом интернете? Чушь собачья какая-то! Оставьте Поргину в покое — пусть она живет так, как считает нужным», — заключил журналист.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное интервью вдовы Николая Караченцова.

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