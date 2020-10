Съемки сцены погони для боевика «Миссия невыполнима 7» с участием Тома Круза в Риме попали на видео. На кадрах исполнитель в роли Итана Ханта вместе с «напарницей» Хейли Этвелл на огромной скорости гонял по итальянской столице на BMW без дверей.

На видео, опубликованном в Twitter-аккаунте AP видно, как актер пробегает по капоту разбитого полицейского авто и помогает выбраться из салона Хейли Этвелл. Кроме того, в перерывах между сценами Том Круз находил момент, чтобы помахать рукой многочисленным зевакам.

WHEN IN ROME: @TomCruise waves to fans in between shooting @MissionFilm scenes for the seventh "Mission: Impossible" movie with Hayley Atwell in Rome. pic.twitter.com/BW30XUrr76