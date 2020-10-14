Съемки сцены погони для боевика «Миссия невыполнима 7» с участием Тома Круза в Риме попали на видео. На кадрах исполнитель в роли Итана Ханта вместе с «напарницей» Хейли Этвелл на огромной скорости гонял по итальянской столице на BMW без дверей.

На видео, опубликованном в Twitter-аккаунте AP видно, как актер пробегает по капоту разбитого полицейского авто и помогает выбраться из салона Хейли Этвелл. Кроме того, в перерывах между сценами Том Круз находил момент, чтобы помахать рукой многочисленным зевакам.

WHEN IN ROME: @TomCruise waves to fans in between shooting @MissionFilm scenes for the seventh "Mission: Impossible" movie with Hayley Atwell in Rome. pic.twitter.com/BW30XUrr76 — AP Entertainment (@APEntertainment) October 12, 2020

Стоит отметить, что в эпизоде, попавшем в объектив камер журналистов, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» весьма элегантен. Костюмеры надели на актера серую «двойку» и стильные черные туфли. Его коллега блистала в бледно-голубой блузке, брюках с завышенной талией и туфлях на блочном каблуке.

В начале текущего года съемки боевика в Италии были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Группа и актеры, работающие над картиной, переехали в Норвегию. Там Том Круз самостоятельно выполнил серию трюков — прыжки на мотоцикле и с парашютом, а также умудрился прокатиться на крыше поезда.

Мировая премьера очередной части франшизы «Миссия невыполнима» запланирована на 17 ноября 2021 года.

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