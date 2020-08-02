Как выглядит повзрослевшая дочь Тома Круза

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Алина Потёмкина
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Девушка не стесняясь внимания папарацци гуляет по улицам.

Как выглядит повзрослевшая дочь Тома Круза

Фото: www.globallookpress.com /CARLOS VILA/DISCIULLO

Единственная биологическая дочь Тома Круза Сури из подростка постепенно превращается в юную девушку. 14-летняя наследница актера так привыкла к вниманию фоторепортеров, что гуляет по улицам, не обращая на любопытных и вспышки камер никакого внимания.

Недавно Сури заметили с домашним питомцем, которого она несла в ветеринарную клинику. Снимки опубликовало издание Grazia. На юной барышне легкий сарафан на бретельках и непременный атрибут моды 2020 года — защитная маска.

Издание отмечает, что повзрослевшая Сури все больше становится похожа на свою звездную маму — вторую супругу Круза, актрису Кэти Холмс. Пара рассталась в 2012 году. Инициатором развода стала жена артиста. Она внезапно отказалась от саентологических убеждений, которые ранее разделяла с мужем, и забрала дочь под свою полную опеку. Том Круз не видел девочку уже более семи лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кэти Холмс впервые прокомментировала развод с Томом Крузом.

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