Кому может грозить рак языка? Онколог перечислил факторы риска — видео

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Василий Заика
Эксклюзив 50

По словам Михаила Мяснянкина, в группе риска находятся имеющие вредные привычки пациенты.

Фото, видео: Depositphotos / Fotosmurf; 5-tv.ru

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о развитии рака языка. По словам кандидата медицинских наук, данное заболевание может серьезно повлиять на жизнь человека, поставив под угрозу возможность говорить.

Специалист подчеркнул, что в группе риска находятся россияне, имеющие в своем активе ряд вредных привычек, а также другие факторы.

«К основным факторам риска данного заболевания относят вредные привычки, курение в сочетании с крепким алкоголем, жевание различных смесей. Различные фоновые заболевания: ретроплакия, лейкоплакия, трещины, язвы слизистой, хронические инфекции полости рта, хроническое повреждение слизистой оболочки языка», — сказал Михаил Мяснянкин.

Онколог пояснил, что рак языка зачастую начинается с появления узелка, трещины или болезненных ощущений в области слизистой оболочки органа. На серьезной стадии заболевания пациент источает зловонный запах изо рта. Помимо прочего, не исключено дальнейшее разрушение опухоли, кровоподтеки и кровотечения.

Михаил Мяснянкин призвал соотечественников при появлении малейших перечисленных признаков обращаться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о знаменитостях, которые борются с раком.

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