«Более молодое тело»: сын Алибасова назвал имя возможного ухажера Шукшиной

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину видели в компании неизвестного мужчины лет 40. Кем для актрисы является мужчина, поведал 5-tv.ru сын продюсера, Бари Алибасов-младший.

«Молодое тело»

Оказалось, он и сам узнал об этом недавно.

«Вполне возможно, что Лидия Николаевна поняла, что на данный момент с папой, если это правда, — прокомментировал Бари Бариевич. — Поняла, что квартиру она вернула, и пока она еще в уме-разуме, как оказалось, в абсолютивном, она может эту квартиру променять на более молодое тело, чем тело моего отца».

Младшего Алибасова это не удивляет — в столице найдется немало желающих скрасить досуг пожилой женщине. Особенно если в награду будет идти квартира в Новой Москве.

«Там, где пятый, там и шестой!» — отметил он, имея в виду количество супругов в жизни Федосеевой-Шукшиной.

Брак с Бари Алибасовым стал для Лидии Николаевны пятым по счету. А сама она для него — шестой официальной женой.

«Других вариантов нет»

Бари-младший убежден, что знает имя таинственного незнакомца. По сообщениям очевидцев, ему около 40 лет, он красив, на свидании ухаживал за Федосеевой-Шукшиной. Пара обнималась, хихикала и целовалась.

«Вполне возможно, что Моцарь (Сергей Моцарь, помощник Бари Алибасова — Прим. ред.), — сказал наследник Алибасова. — Больше всех из молодых парней красивых, кто проводит время с Лидией Николаевной, это Моцарь. У меня других вариантов нет».

Другой вариант — именитая артистка могла воспользоваться услугами «профессионалов».

«Услуги молодого человека, который тебя сопровождает в старости, стоят порядка 1,5 миллиона рублей в месяц. От полутора до трех миллионов рублей. Профессионалов, которые и телом хороши, и в сексе, и в разговоре, — поделился информацией сын создателя группы „На-На“. — Нищенская квартира в Новой Москве стоит два миллиона рублей. Лидии Николаевне не хватит даже на три недели эскорта».

Пасынок Федосеевой-Шукшиной настолько уверен в своей правоте, что в шутку предложил жене отца платить эти деньги Алибасову-старшему за такое «полезное» знакомство.

«Я не представляю, кто бы еще это мог делать бесплатно», — добавил он напоследок.

Сергей Моцарь — помощник Бари Алибасова. Его имя хорошо известно в СМИ — именно на него продюсер оформил недвижимость, подаренную ему Федосеевой-Шукшиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд постановил вернуть квартиру актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.