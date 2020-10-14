Шокированная слухами подруга побывала в гостях у Овсиенко и сняла домашнее видео

Нанесшая визит Татьяне Овсиенко давняя подруга обнародовала домашнее видео певицы. На нем она продемонстрировала истинный характер отношений артистки с избранником Александром Меркуловым.

Как писал 5-tv.ru, в последние месяцы в окружении звезды 90-х говорят, что она находится в нездоровых отношениях с вернувшимся три года назад из тюрьмы сожителем. Ее приятельницы утверждают, что артистка плохо выглядит, ходит с синяками по телу и, к тому же, часто прикладывается к бутылке — якобы Меркулов избивает ее и спаивает.

В открытых источниках сообщалось, что мужчина был осужден за организацию покушения на петербургского бизнесмена. Овсиенко ждала его освобождения почти пять лет. За это время она перестала выходить в свет. Вокалистка нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов, для чего якобы продала почти все имущество.

Instagram @tatiana_ovsienko_

«Несколько лет знакома с Татьяной Овсиенко и ее любимым. Из-за пандемии не виделись больше чем полгода. Я была шокирована слухами, заполонившими интернет, о том, что Александр избивает Татьяну… Вчера, побывав у них в гостях, я в очередной̆ раз любовалась этой прекрасной парой и их бережному отношению друг к другу», — написала подруга певицы. Эту публикацию репостнула на своей странице сама Овисенко.

К записи автор прикрепила кадры с домашних посиделок в Ялте, где сейчас проживает артистка с Меркуловым. На них пара демонстрирует идиллию в отношениях. Звезда светится от счастья и потрясающе выглядит.

Ранее 5-tv.ru писал, что исчезнувшую Хлебникову обвинили в пристрастии к алкоголю вслед за Овсиенко.