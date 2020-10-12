Исчезнувшую накануне Хлебникову обвинили в пристрастии к алкоголю вслед за Овсиенко
Экс-участник «Дома-2» предположил, что звезда 90-х испытывает проблемы со спиртным.
Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official
Недавнее исчезновение Марины Хлебникой спровоцировало среди поклонников разговоры о ее плохом самочувствии. Певица признавалась, что с 2005 года борется с неизлечимым заболеванием. Тем временем в сети распространяют слухи о ее пристрастии к спиртному и полагают, что заболевание, о котором идет речь — алкоголизм. Соседи утверждают: недавно звезду 90-х якобы отвозили в наркологическую клинику.
Знакомый артистки, экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев в интервью высказал свое мнение о ситуации.
«Я предполагаю, что Марина действительно злоупотребляет. Они все сейчас, кто из 90-х, либо употребляют, либо их в этом подозревают. Как и Овсиенко. Либо они в этом состоянии отправились в небесную канцелярию, как Легкоступова. Очень жаль, конечно», — цитирует шоумена «Слово и дело».
Хлебникова разместила новое фото в Instagram лишь накануне, после трехмесячной паузы. Впрочем, винить в этом последствия злоупотребления алкоголем преждевременно. Артистка говорила, что неохотно ведет соцсети и не посещает светские рауты. Еще одну звезду из 90-х и затворницу — Татьяну Овсиенко — недавно так же обвиняли в пагубном пристрастии. После этого знаменитость прервала молчание и опровергла сплетни о том, что она спивается и подвергается насилию со стороны возлюбленного.
Ранее 5-tv.ru писал, что появились доказательства убийства Легкоступовой. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, при осмотре квартиры певицы обнаружены следы и предметы, указывающие на криминальный характер ее смерти.
- 11 окт
- Почему по факту смерти Легкоступовой не завели уголовное дело? Отвечает Жорин
- 9 окт
- «Гантель со следами крови»: появились доказательства убийства Легкоступовой
- 8 окт
- «Важно не упустить момент»: подруга Легкоступовой опасается за жизнь «спивающейся» Овсиенко
- 26 сент
- «Там все драгоценности!» — вдовец Легкоступовой мог сбежать в Турцию с ее богатствами
- 23 сент
- «Уже 40 дней тебя нет с нами»: дочь Легкоступовой вспомнила мудрость матери
- 20 сент
- «Отмеченные печатью смерти»: медиум о совместном фото Борисова с Легкоступовой
- 20 сент
- После смерти Михаила Борисова дочь Легкоступовой рассказала своему адвокату о мистическом совпадении
- 17 сент
- «Ее долго „обрабатывали“»: подруга считает, что Легкоступова вышла замуж не по своей воле
- 17 сент
- Кто нанес многочисленные травмы Легкоступовой?
- 17 сент
- «Была жестоко избита»: адвокат Жорин рассказал о травмах Легкоступовой
Читайте также
94%
-0.89 90.72
-0.98
Нашли ошибку?