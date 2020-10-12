Исчезнувшую накануне Хлебникову обвинили в пристрастии к алкоголю вслед за Овсиенко

Недавнее исчезновение Марины Хлебникой спровоцировало среди поклонников разговоры о ее плохом самочувствии. Певица признавалась, что с 2005 года борется с неизлечимым заболеванием. Тем временем в сети распространяют слухи о ее пристрастии к спиртному и полагают, что заболевание, о котором идет речь — алкоголизм. Соседи утверждают: недавно звезду 90-х якобы отвозили в наркологическую клинику.

Знакомый артистки, экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев в интервью высказал свое мнение о ситуации.

«Я предполагаю, что Марина действительно злоупотребляет. Они все сейчас, кто из 90-х, либо употребляют, либо их в этом подозревают. Как и Овсиенко. Либо они в этом состоянии отправились в небесную канцелярию, как Легкоступова. Очень жаль, конечно», — цитирует шоумена «Слово и дело».

Хлебникова разместила новое фото в Instagram лишь накануне, после трехмесячной паузы. Впрочем, винить в этом последствия злоупотребления алкоголем преждевременно. Артистка говорила, что неохотно ведет соцсети и не посещает светские рауты. Еще одну звезду из 90-х и затворницу — Татьяну Овсиенко — недавно так же обвиняли в пагубном пристрастии. После этого знаменитость прервала молчание и опровергла сплетни о том, что она спивается и подвергается насилию со стороны возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились доказательства убийства Легкоступовой. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, при осмотре квартиры певицы обнаружены следы и предметы, указывающие на криминальный характер ее смерти.