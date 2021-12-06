ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака

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Оксана Тарасова
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Этим дамам есть чем удивить вас кроме красоты и обаяния.

ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / pid

Женщины давно доказали мужчинам и друг другу, что могут быть успешными не только на кухне и в своих гардеробных. Представительницы слабого пола вовсе не так слабы, как вы думаете, господа! Кроме того, некоторым день их рождения и знак зодиака подарили неординарный ум и смекалку. Что ж, берегитесь этих дам, они за словом в карман не полезут! Lisa.ru объединил самых интеллектуально одаренных дам в список по знакам зодиака.

Овен

Овны, благодаря своей проницательности, с детства знают, как завоевать доверие и умеют брать на себя инициативу и ответственность. Такие женщины не боятся тяжелой работы, они знают свой потенциал и готовы потрудиться ради достойного результата. Умница-овен знает, что нужно сделать для продвижения по карьерной лестница и она это сделает, не сомневайтесь. Никто не сможет ей помешать.

Близнецы

Близнецы только кажутся легкомысленными. На самом деле они четко ставят перед собой цели и неминуемо добиваются желаемого. Развлечением для этих женщин станете, скорее вы, мужчины, а не работа. Неординарный ум этого знака дополняет абсолютная независимость от чужого мнения, что помогает оставаться цельной личностью без комплексов.

Скорпион

Женщина-Скорпион видит всех буквально насквозь. Ее талант — распознавать обманщиков и мошенников, так что даже не пытайтесь ее провести, пожалеете!

Водолей

Красавицы-Водолеи внимательны к мелочам, много знают, всегда готовы вспомнить интересный факт в тему разговора. Они уравновешенны, изобретательны и хладнокровны. Они не идут проторенными дорожками, а строят собственные маршруты. Не думайте, что сможете ее перехитрить — все свои шаги к поставленной цели она совершит не смотря ни на что.

Козерог

Женщины этого знака очень серьезные, эрудированные, их способности к учебе заметны уже в раннем детстве. У них нет отбоя от мужчин, а удержать их помогает контроль над своими чувствами и эмоциями. Козероги упрямы и знают, как получить выгоду от любой ситуации.

Для тех, кто не нашел себя в списке и огорчился, сообщаем: ум, как мышцы, можно тренировать и достигать неожиданных успехов. Даже если при рождении вы не получили подарок от судьбы в виде какого-то таланта, будьте смелее и проявите настойчивость — и все получится!

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября.

-3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака

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