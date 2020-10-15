Леру Кудрявцеву «спрятали» в листве посреди парка в Москве — видео
Телеведущая поделилась с подписчиками видео, снятым во время прогулки.
Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram выложила несколько фото и видео, сделанных во время семейной прогулки в парке «Красная Пресня» в Москве. На снимках знаменитость позирует вместе с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым, двухлетней дочерью Машей, а также со своей подругой и ее сыном.
Короткие видеоролики, на одном из которых дети «прячут» Леру Кудрявцеву в листву, а на другом закапывают дочь знаменитости, наполнены позитивом и счастьем.
«Сегодня весь вечер гуляли в парке. Говорят, последний теплый день. Короче „закапывались“ в листву, как могли. Моя семья — мое богатство», — написала в посте Лера Кудрявцева.
Подписчики телеведущей пришли в восторг от увиденного и констатировали, что знаменитость и ее супруг очень красивая пара. Маленькая Маша «сорвала» отдельные овации пользователей.
«Красивые вы ребята! Малышка — супер!»
«Чудный ребенок и мама чудная»
«Прекрасная пара плюс лапочка дочка»
«Очень клевые! Настолько милые, настоящие и добрые!»
«Лера, какие вы все прекрасные! А Машенька похожа на папу», — подметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева рассказала о трагедии, повергшей ее в шок.
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