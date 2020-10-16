Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 19 по 25 октября

Гороскоп, в основе которого лежит предсказание по руническому алфавиту, считается более точным, чем астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Руны могут сулить успехи, поражения в личной жизни, карьере, взаимоотношениях с близкими людьми и даже финансовой сфере жизни.

Рунический провидец Игорь Вечерский предсказал ряд событий в жизни звезд Так, именно он пророчил тайфуны, наводнения и пожары из-за засухи, которые бушуют последние 50 лет. Специально для 5-tv.ru провидец составил свой рунический гороскоп на период с 19 по 25 октября для всех знаков зодиака.

Овен

В начале недели (Маназ) — время саморазвития, самореализации и поиска нужного для вас человека в жизни. Середина недели (Перта) идеальна для открытия новых возможностей, увлечений и стремлений. Конец недели (Одал) — это время стоит посвятить дому, семье и близким.

Телец

В первой половине недели (Фехо) — подходящий период для финансовых операций и всех дел, связанных с «добычей ресурсов». В середине недели (Райдо) — могут состояться успешные путешествия и рабочие командировки. В конце недели (Наутиз) — время торможения процессов, чтобы подумать о пройденном вами пути.

Близнецы

В начале недели (перевернутая Райдо) говорит о том, что стоит отложить начало новых проектов, путешествий и поездок. В середине недели (перевернутая Фехо) — старайтесь контролировать свою материальную и финансовую сферу. В конце недели (перевернутый Маназ) призывает обратить внимание на близких людей и оценить их роль в вашей жизни.

Рак

Начало надели (перевернутая Кеназ) призывает взять контроль за всем в собственные руки и не надеяться на помощь окружающих. В середине недели (Ингуз) время совместного достижения целей и проявления своих эмоций. В конце недели (Гебо) — период удачных партнерств и союзов, который будет благоприятен для планирования дальнейших действий.

Лев

В начале недели (Йера) в этот период вы получите заслуженное вознаграждение за свой труд. В середине недели (Маназ) — время повышенной конфликтности, будьте осторожней. Конец недели (Альгиз) — достоточно спокойный период, когда вы будете защищены

Дева

Перевернутый Фехо в начале недели не рекомендует финансовых операций и решения материальных вопросов, отложите эти дела до конца недели. Руна Хагалаз в середине недели сулит непредсказуемость, порыв стихии и вероятные разрушения, которые, однако, вы сможете использовать в своих целях. В конце недели (Эйваз) — время перемен, вы сможете достичь большего, чем в начале и середине данного периода.

Весы

Период под руной Гебо — начало недели — время удачных партнерств и союзов, в том числе новых. В середине недели (Эйваз) станет периодом противоборства, в котором вы сможете победить и достичь своих целей. В конце недели руна Маназ говорит о том, что все существующие в вашей жизни проблемы основаны на «человеческом факторе», постарайтесь решить их с этой точки зрения.

Скорпион

В начале недели перевернутый Беркана говорит о том, что некоторые из ваших планов вероятнее не осуществятся, придется подождать еще какое-то время. Середина недели (Соулу) — отличное время для активных действий и творческой самореализации. В конце недели руна Кена сулит полный контроль над ситуацией, вы будете собраны и сможете с успехом закончить свои дела.

Козерог

Перевернутый Турисаз в начале недели говорит о том, что в вашей жизни существуют рискованные моменты, которые вам удастся преодолеть. В середине недели перевернутый Отол призывает обратить внимание на дом, семью и задуматься о вопросе недвижимости. В конце недели (Кена) период полного контроля, необходимо взять все в свои руки.

Водолей

В начале недели (перевернутый Альгиз) — период рискованных операций и опасных дел, которые следует отложить. В середине недели (Йера) — идеальное время для достижения давно поставленных целей, придти к успеху, который был спланирован вами ранее. В конце недели (Тейваз) — период больших побед, ради которых придется пойти на некоторые жертвы.

Рыбы

Начало недели (Соулу) — отличное время для важных проектов и творческих проявлений. Перевернутый Уруз в середине недели призывает не планировать слишком многого, постараться правильно оценить свои силы. В конце недели (Манназ) — вы сможете найти необходимых для вашей жизни людей и устроить свою личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2020 года.