Юлия Барановская поразила элегантным образом

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Оксана Тарасова
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Для премии журнала «ОК!» телеведущая выбрала роскошное черное бархатное платье в пол.

Юлия Барановская поразила элегантным образом

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая и многодетная мама Юлия Барановская посетила премию журнала «ОК!» и поразила гостей роскошью и элегантностью образа, пишет Тeleprogramma.pro. На ней было черное бархатное платье в пол с заманчивым декольте и разрезом, а на плечи Юлия набросила пиджак в стиле «с мужского плеча». Завершила образ крупными бриллиантовыми серьгами. Барановская выбрала укладку с эффектом мокрых волос и яркую красную помаду.

Телеведущая поделилась фотографиями со светского мероприятия со своими подписчиками в Instagram.

«Вчера состоялась пятая юбилейная премия журнала „ОK!“ „Больше чем звезды“ Я вручала награду в номинации „Мама пятилетия“. Вечер прошел отлично, в прекрасной компании. Получила огромное количество комплиментов по поводу моего образа, а как вам?» — спросила девушка своих фанатов.

Подписчики по достоинству оценили сексуальный и женственный образ.

«Очень нежный образ. Вам он очень подходит»;

«Юля — мiss Стиль»;

«Шикарный образ! Макияж и платье — вау!»;

«Красиво!!! Глаз не отвесть! Стильняшечка! Женсчина-ВАМП!» — не унимаются комментаторы.

Среди гостей премии также были Яна Рудковская, Агата Муцениеце, Филипп Киркоров, Дава, Елена Летучая, Юлия Снигирь, Эмин и другие известные люди. Барановская с удовольствием позировала фотографам, а также вручила приз одному из участников премии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смелых экспериментах телеведущей с прической. Ее необычная укладка напомнила стилисту Сергею Звереву образ Аллы Пугачевой.

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