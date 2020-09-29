От Долиной до Пугачевой: пышные кудри Юлии Барановской впечатлили юзеров — видео
Телеведущая изменила прическу ради празднования дня рождения близкого друга, продюсера Артема Сорокина.
Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv
Телеведущая Юлия Барановская показала подписчикам своей страницы в Instagram новую прическу. На голове теледивы пышные кокетливые кудряшки, глаза ярко подведены, также в глаза сразу же бросается смелое декольте Барановской.
«Мне нравится, ему тоже, а вам как?», — спросила Барановская, намекнув на наличие тайного возлюбленного.
Фанаты отреагировали молниеносно и рассказали, кого им напомнила бывшая супруга Аршавина.
«Алла Борисовна…»;
«Кудряшка Сью»;
«На Долину похожа», — написали они в комментариях.
Впрочем, многим образ Юлии действительно пришелся по душе. Они поспешили сообщить об этом своей любимице.
«Юля, тебе это прическа очень идет»;
«Да, объем вам к лицу»;
«Юлька, ты красавица с кудряшками! Я тебя обожаю! Женского тебе счастья!» — похвалили они ее.
В новом имидже Юлия Барановская пришла на день рождения продюсера Артема Сорокина.
Телеведущая в последние годы делает успешную карьеру на телевидении. Это позволило ей достойно перенести жизненные неурядицы, когда гражданский муж Андрей Аршавин бросил ее с тремя детьми.
Ранее 5-tv.ru писал, как Юлия Барановская помогла Аршавину стать миллионером.
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