Телеведущая Юлия Барановская показала подписчикам своей страницы в Instagram новую прическу. На голове теледивы пышные кокетливые кудряшки, глаза ярко подведены, также в глаза сразу же бросается смелое декольте Барановской.

«Мне нравится, ему тоже, а вам как?», — спросила Барановская, намекнув на наличие тайного возлюбленного.

Фанаты отреагировали молниеносно и рассказали, кого им напомнила бывшая супруга Аршавина.

«Алла Борисовна…»;

«Кудряшка Сью»;

«На Долину похожа», — написали они в комментариях.

Instagram @baranovskaya_tv

Впрочем, многим образ Юлии действительно пришелся по душе. Они поспешили сообщить об этом своей любимице.

«Юля, тебе это прическа очень идет»;

«Да, объем вам к лицу»;

«Юлька, ты красавица с кудряшками! Я тебя обожаю! Женского тебе счастья!» — похвалили они ее.

Instagram @baranovskaya_tv

В новом имидже Юлия Барановская пришла на день рождения продюсера Артема Сорокина.

Телеведущая в последние годы делает успешную карьеру на телевидении. Это позволило ей достойно перенести жизненные неурядицы, когда гражданский муж Андрей Аршавин бросил ее с тремя детьми.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юлия Барановская помогла Аршавину стать миллионером.