ТОП-5 подарков, которые могут сломать жизнь

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Нюра Незванова
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Каждая вещь обладает особой энергетикой, иногда не самой хорошей, считают эксперты.

ТОП-5 подарков, которые могут сломать жизнь

Фото: www.globallookpress / Simon Katzer

Вещи имеют свойство притягивать в жизнь человека как хорошие события, так и негативные. Иногда люди дарят предметы, которые нельзя принимать, но сами даже об этом не задумываются. Рассказываем, что категорически нельзя принимать в качестве подарка и дарить. Если вам или вашим близким действительно нужны эти вещи, то лучше презентовать деньги, на которые человек сам купит для себя необходимое. 

Часы

Считается, если подаришь часы человеку, то непременно с ним поссоришься или расстанешься, так как стрелки похожи на острые ножи, которые могут обрезать дружбу. В Китае такой подарок воспринимается более негативно: считается, что часы будут отсчитывать время, которое человеку осталось прожить. Это объясняется тем, что иероглифы, которые обозначают смерть, и слово «часы» очень схожи по написанию. 

Платок

Популярный подарок в нашей стране: любая женщина будет рада красивому аксессуару, но дарить его тоже нельзя. Считается, что он приведет к несчастью и горьким слезам, ведь платки издавна ассоциировались с болезнью и печалью. 

Пустой кошелек

Это очевидно, если подарить пустой кошелек, то у его обладателя будут финансовые трудности. С точки зрения энергетики, человека обрекают на нищету. Про эту примету знают практически все. Если будете дарить кошелек, то вложите пару купюр.

Нож

Ножи, как и все острые вещи, принимаемые в дар, могут поссорить людей, внести раздор и недопонимание в отношения. За такой подарок лучше давать выкуп. Эта примета популярна не только в России, но и во всем мире. Нож — это энергия войны, которая может спровоцировать своего хозяина на агрессию.

Зеркало

Зеркало — частый атрибут, используемый в магии и колдовстве, а также вещь, которая является порталом между мирами живых и мертвых. Также эзотерики считают, что зеркало вытягивает энергию из человека и опустошают его. Не принимайте такой подарок ни в коем случае, чтобы не накликать на себя беду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где, согласно приметам, нельзя хранить деньги.

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