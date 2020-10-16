«Наташку лишь люблю»: Тарзан с голым торсом спел об измене Королевой

Шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, решил ответить своим хейтерам в сети. Для этого он самостоятельно написал песню про измену жене Наташе Королевой и спел ее на камеру.

В Instagram-аккаунте Глушко появилось видео, на котором он взял в руки гитару, но рубашку предпочел не надевать. В таком виде стриптизер попросил не совать свои «красивые» носы в его личную жизнь и не писать ему «позитивные» послания.

«Лишь я безмозглый, старый и тупой,

И развестись, мол, надо бы со мной.

Всегда подскажут, как мне поступить,

Лавирую, чтоб в вас не наступить», — песней обратился к хейтерам Тарзан.

Instagram @tarzan___official

В припеве Глушко неоднократно повторил, что, несмотря ни на что, любит «лишь Наташку» и «красивее не найдет».

Громкий сексуальный скандал с участием супруга Королевой — Тарзана вспыхнул в сентябре. Малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, заявила, что у нее была интимная связь с мужем артистки. Сергей Глушко публично раскаялся перед супругой в Instagram, но позже удалил видео с признанием. Сама певица считает, что никакой измены не было, а девушка использовала Тарзана в корыстных целях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто привел в дом любовницу Тарзана.